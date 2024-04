Dois dos maiores nomes do futebol moderno poderiam compor o ataque do Barcelona, mas o clube recusou ambos. Ao menos, é o que afirmou Javier Bordas, ex-dirigente do clube espanhol, ao programa El Chiringuito. Kylian Mbappé, agora prestes a ir para o rival Real Madrid, e Erling Haaland, goleador do Manchester City, chegaram a entrar no radar do time catalão, mas a diretoria optou por outros jogadores.