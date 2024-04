Presidente do Corinthians, Augusto Melo deixou a permanência do goleiro Cássio a cargo do jogador. O mandatário prometeu agilizar as negociações envolvendo os atletas mais identificados com o clube, caso também do lateral Fagner e do volante Paulinho, este com o vínculo até o meio do ano. Os outros dois possuem contrato até o final da temporada.