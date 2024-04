O Athletico-PR segue voando na Copa Sul-Americana. Em busca do tricampeonato, nesta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos, o time paranaense superou o Danubio-URU pelo placar mínimo de 1 a 0, no estádio Centenário, no Uruguai, e segue com 100% no Grupo E. Já o Red Bull Bragantino fez o dever de casa diante do Sportivo Luqueño-PAR e venceu por 2 a 1, em Bragança Paulista.