O Arsenal se garantiu mais uma vez na liderança do Campeonato Inglês ao derrotar o Tottenham por 3 a 2, neste domingo, no Tottenham Hotspur Stadium, pela 35ª rodada. O atual primeiro colocado chegou a abrir 3 a 0 de vantagem na etapa inicial, mas se acomodou no final, o que quase lhe custou a vitória.