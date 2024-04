Em um duelo equilibrado, o Arsenal conseguiu importante vitória, ao derrotar o Wolverhampton, por 2 a 0, neste sábado, fora de casa, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o time londrino reassumiu a liderança, com 74 pontos, um a mais que o Manchester City (que tem um jogo a menos) e três do Liverpool, que joga neste domingo.