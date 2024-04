Com o fraco início na Série B do Campeonato Brasileiro, no qual sofreu duas derrotas seguidas, a diretoria do Guarani confirmou, neste sábado, a demissão do técnico Claudinei Oliveira junto com o auxiliar Lucas Zanella. O clima ficou pesado após a derrota por 1 a 0 para a Chapecoense, na sexta-feira, no estádio Brinco de Ouro, com protestos da torcida. Ele é o segundo técnico a cair na competição, porque na sexta-feira o Avaí dispensou Eduardo Barroca após a derrota por 2 a 0 para o Santos.