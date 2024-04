O atacante Calleri não foi o único a sair em defesa do técnico Thiago Carpini, pressionado após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista. Nem mesmo a vitória sobre o Cobresal, do Chile, por 2 a 0, pela segunda rodada da Copa Libertadores, foi suficiente para aliviar a barra do treinador, que chegou a ser vaiado pelos torcedores presentes no Morumbi. O meia James Rodríguez e o atacante Luciano também deram respaldo ao comandante.