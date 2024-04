O Manchester United conheceu o seu quinto tropeço nos últimos seis jogos do Campeonato Inglês. Neste sábado, sentiu o gostinho da vitória, mas acabou levando o empate do Burnley, por 1 a 1, nos minutos finais do duelo, realizado no Old Trafford, pela 35ª rodada. O gol foi marcado por Antony, que quebrou um jejum de um ano sem balançar as redes no torneio.