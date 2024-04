Com a necessidade de uma vitória para garantir a classificação às semifinais da Liga dos Campeões no tempo normal, o técnico Carlo Ancelotti levou ao pé da letra a ideia de relacionar a força máxima para o jogo de volta das quartas, diante do Manchester City, na Inglaterra. Isso porque ele incluiu na delegação até o volante Tchouaméni, que está suspenso.