O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou que o histórico do clube espanhol, que nunca venceu no Etihad Stadium, contra o Manchester City não o incomoda. Os times se enfrentam nesta quarta-feira no estádio dos atuais campeões da Liga dos Campeões pela partida de volta das quartas de final da atual edição. No jogo de ida, em Madri, houve empate em 3 a 3.