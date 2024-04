O fã de MMA que esperou até as 2h30 da manhã deste domingo, dia 14, pode ter ficado decepcionado ou eufórico. Só não decepcionado ou surpreso. Alex "Poatan" Pereira fez o que sabe fazer de melhor. O brasileiro de 36 anos nocauteou o americano Jamahal Hill (nº 1 do ranking) e manteve o cinturão dos meio-pesados (até 93 kgs). A luta foi o evento principal do icônico UFC 300, realizado em Las Vegas.