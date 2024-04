Abel Ferreira celebrou o seu décimo título com o Palmeiras ao vencer o Santos por 2 a 0 neste domingo, no Allianz Parque, e aproveitou o momento para fazer uma reflexão sobre a forma como os atletas são criticados no futebol brasileiro. Durante a coletiva de imprensa, o técnico fez uma declaração forte quando questionado sobre a volta por cima de Flaco López, alvo de críticas em 2023 e artilheiro do Paulistão deste ano, com dez gols.