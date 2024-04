O volante Hugo Moura está a caminho do Rio de Janeiro para ser anunciado como reforço do Vasco para a disputa do Brasileirão. O jogador esteve na Ligga Arena, na vitória do Athletico-PR sobre o Cuiabá por 4 a 0, no último domingo, quando foi até os vestiários para se despedir de seus companheiros de equipe e comissão técnica.