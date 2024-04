O lateral Felipe Jonatan usou as redes sociais nesta quinta-feira para se despedir do Santos. A caminho do Fortaleza, que aguarda a chegada do jogador para fazer o anúncio oficial, o atleta rescindiu com o clube paulista para tomar novos rumos na carreira. Ele foi envolvido em uma troca com o time cearense por Gonzalo Escobar, este é aguardado na Vila Belmiro nos próximos dias.