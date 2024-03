O Palmeiras abre as quartas de final do Campeonato Paulista, neste sábado, às 18 horas, diante da Ponte Preta, com a vantagem de ter o apoio da torcida na Arena Barueri. Apesar de não ter a vantagem do empate - leva para pênaltis - Zé Rafael comemora jogar diante dos palmeirenses, para ele uma pequena, mas importante vantagem.