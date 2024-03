O boxe brasileiro continua em destaque no Pré-Olímpico Mundial, em Busto Arsizio, na Itália. Um dia após Luiz Oliveira, o Bolinha, abrir com vitória a busca por vaga nos Jogos de Paris-2024, foi a vez do jovem Yuri Falcão, de 21 anos, na categoria até 63,5 quilos, e Wanderson 'Shuga' Oliveira (até 71 kg) somarem grandes resultados.