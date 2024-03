A polonesa Iga Swiatek está pelo terceiro ano seguido nas semifinais do WTA 1000 de Indian Wells. Após um primeiro set duro contra Caroline Wozniacki, a líder do ranking viu um problema no dedo do pé direito antecipar o fim da partida com abandono da dinamarquesa. Avançou com 6/4 e 1/0. Em busca da final, a rival será a ucraniana Marta Kostyuk.