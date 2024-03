Um anúncio feito pela princesa de Gales, Kate Middleton, surpreendeu o mundo nesta sexta-feira. A monarca revelou sofrer com um câncer - que não teve o tipo divulgado -, e disse já ter iniciado a quimioterapia para combater a doença. Além disso, pediu privacidade para continuar com o tratamento. A organização do torneio de Wimbledon, por meio de suas redes sociais, se solidarizou com Kate após a revelação.