Vinícius Júnior será o capitão da seleção brasileira no amistoso com a Espanha, nesta terça-feira, em Madri. O atacante do Real Madrid foi escolhido pelo técnico Dorival Júnior por ser o protagonista natural da partida, organizada pela CBF e pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) para servir de marco na luta contra o racismo.