O atacante Vinicius Junior se apresentou nesta segunda-feira à seleção brasileira na Inglaterra, afirmou estar com "com a expectativa alta" e citou "futebol bonito". É sempre bom jogar contra os melhores. É onde podemos mostrar nossa força. Temos que estar concentrados desde o início para fazer um grande jogo e fazer o futebol bonito", disse o atacante do Real Madrid.