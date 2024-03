Após "esconder o jogo" ao longo dos três treinos livres, Max Verstappen mostrou o verdadeiro poder da sua Red Bull nesta sexta-feira e faturou a primeira pole position da temporada 2024 da Fórmula 1. Ele vai largar na ponta no GP do Bahrein, marcado para este sábado, às 12 horas (de Brasília), no Circuito Internacional de Sakhir.