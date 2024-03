O Vasco está fora das decisões do Campeonato Carioca. Na tarde deste domingo, no jogo de volta da semifinal, encarou o Nova Iguaçu no Maracanã e foi derrotado por 1 a 0. Na ida houve o empate por 1 a 1, o que forçava a vitória vascaína para ir à final. O time da Baixada Fluminense entrou na disputa em vantagem por ter melhor campanha e comemorou muito o feito inédito, ao chegar pela primeira vez à final do Estadual.