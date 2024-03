Um dia após a polêmica demissão do diretor executivo Alexandre Mattos, o Vasco mostrou que em campo a crise não bateu, apesar da queda nas semifinais do Campeonato Carioca. Em preparação para a estreia no Brasileirão, dia 13 de abril, diante do Grêmio os comandados de Ramón Diaz venceram o Olaria por 5 a 0 em jogo-treino.