Vasco e Nova Iguaçu fizeram um jogo frenético e recheado de oportunidades pela ida das semifinais do Campeonato Carioca, empatando por 1 a 1. Na tarde deste domingo, em um Maracanã lotado com mais de 60 mil torcedores, o Nova Iguaçu não se intimidou e abriu o placar com Xandinho. O Vasco buscou o empate com Lucas Piton. A partida ainda teve quatro bolas na trave, duas para cada lado.