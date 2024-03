O Internacional está na terceira fase da Copa do Brasil. Jogando no Mané Garrincha, em Brasília, os gaúchos se garantiram com triunfo por 2 a 0 sobre o carioca Nova Iguaçu, graças ao equatoriano Enner Valencia, autor dos dois gols da vitória. Contratado para brigar pela posição com o centroavante, o colombiano Borré estreou, entrando na vaga do companheiro na etapa final.