Considerado por muitos como um dos melhores elencos do futebol brasileiro, o Atlético-MG foi recebido na manhã deste sábado, na Cidade do Galo, com protestos da torcida organizada GDR, que teve uma longa conversa com o atacante Hulk e cobrou mais 'humildade' do técnico Felipão. O clube alvinegro definirá sua vida no Campeonato Mineiro, mais tarde, frente ao Ipatinga.