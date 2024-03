Em sua primeira final pelo Flamengo, o técnico Tite não quer saber de escolher adversário. O clube rubro-negro aguarda na decisão do Campeonato Carioca o vencedor de Vasco e Nova Iguaçu, que saíra neste domingo, às 16h, no Maracanã. No jogo de ida, empataram por 1 a 1. O treinador garantiu que não torcerá por nenhuma das equipes.