Chegou ao fim neste domingo a melhor campanha de Thiago Wild em um torneio Masters 1000 na carreira. Depois de furar o qualificatório com duas vitórias, o brasileiro passou pelas duas primeiras rodadas com grandes resultados, mas acabou eliminado diante do húngaro Fabian Marozsan, vendo o sonho de ir às oitavas de final em Indian Wells ser adiado. Já o espanhol Carlos Alcaraz ganhou mais uma, desta vez sem sustos.