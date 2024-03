Melhor tenista do Brasil na atualidade, figurando na 65ª colocação do ranking da ATP, Thiago Wild fez um qualificatório bastante forte e estará na chave principal de Indian Wells após duas belas vitórias. Nesta terça-feira, arrasou o britânico Liam Broady com duplo 6/1 para se garantir pela segunda vez em um Masters 1000 da carreira.