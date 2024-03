John Textor voltou a falar sobre suspeitas de corrupção na arbitragem brasileira. Desta vez, em vídeo divulgado no próprio site, o dono da SAF do Botafogo explica sobre a gravação que alega ter, em que um árbitro fala sobre um jogo manipulado. Conforme as declarações, o juiz tem sotaque carioca e apitava um jogo em uma "divisão menor", sem envolver o Botafogo.