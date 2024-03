Após a eliminação vexatória com uma derrota por 5 a 1 nas quartas de final do Paulistão para o Palmeiras, a Ponte Preta liberou todo seu elenco para uma semana de folga e a reapresentação foi marcada para dia 25, visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, antes do descanso, o técnico João Brigatti fez uma avaliação do desempenho do time campineiro no Estadual e prometeu crescimento na sequência da temporada.