Não foi fácil, mas a Ponte Preta está classificada para as quartas de final do Campeonato Paulista e volta ao mata-mata do Estadual após quatro anos. Apesar de ter sido derrotada pelo Santo André, por 1 a 0, no último domingo, garantiu a vaga graças ao empate sem gols do Água Santa com o Corinthians, ficando na segunda colocação do Grupo B. Agora, terá o Palmeiras pela frente.