Com mais uma vitória contundente, na madrugada desta quarta-feira, a atual número um do mundo, Iga Swiatek, não deu chances para Yulia Putintseva (79ª do ranking) e venceu o confronto válido pelas oitavas de final do WTA 1000 de Indian Wells por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1h10min.