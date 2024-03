Aposta da diretoria para substituir Dorival Júnior, Thiago Carpini iniciou a temporada da melhor forma: com título da Supercopa do Brasil sobre o rival Palmeiras. Bastou uma sequência de atuações irregulares e a eliminação precoce nas quartas de final para o Novorizontino, no Campeonato Paulista, para o panorama mudar. Diante desse cenário, a pausa provocada pelos amistosos da Data Fifa tem sido encarada como benéfica para o treinador aproveitar o tempo a fim de ajustar o time para a Libertadores.