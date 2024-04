Cada vez mais embalado na temporada, o italiano Jannik Sinner atropelou o russo Daniil Medvedev, nesta sexta-feira (29), e avançou à final do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. O número três do mundo venceu pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1h10min de confronto.