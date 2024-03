Simona Halep voltou às quadras nesta terça-feira após 568 dias de punição por doping e problemas com documentação. Convidada pela organização do WTA 1000 de Miami, a romena retornou com alegria, empolgação, sorrisos, mas derrotada, de virada, para a espanhola Paula Badosa, parciais de 1/6, 6/4 e 6/3 e 2 horas de jogo.