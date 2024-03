A ausência de Calleri (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) vai fazer o técnico Thiago Carpini armar o time do São Paulo de uma forma diferente para o clássico de domingo, às 20 horas, contra o Palmeiras, no MourmBis, pela 11ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista. Sem um centroavante de origem na reserva, o treinador deverá escalar Luciano na função, mas com uma movimentação maior do que a do titular argentino.