Apesar de duas grandes seleções em campo, o amistoso entre Brasil e Espanha, na terça-feira, conta com uma atração a mais: o estádio Santiago Bernabéu. A casa do Real Madrid passa por cinco anos de reformas para tornar-se um dos mais modernos estádios do mundo. A inovação soma-se à história de 76 anos do local, que já sediou finais de Copa do Mundo, Liga dos Campeões e até da Copa Libertadores.