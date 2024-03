O São Paulo fechou o ano de 2023 com déficit de R$ 62,2 milhões, conforme registrado no balanço anual do clube, que ainda será votado no Conselho antes de ser publicado, mas os valores foram antecipados pelo site UOL e confirmados pelo Estadão. O saldo negativo vem mesmo após o clube tricolor conseguir a arrecadação de R$ 680,7 milhões, superior aos R$ 660,5 milhões arrecadados em 2022.