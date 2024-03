Foi com emoção até o fim. São Paulo e Novorizontino fizeram um bom jogo no MorumBis, neste domingo, com o classificado sendo conhecido apenas na disputa de pênaltis após empate por 1 a 1. Melhor para o time de Novo Horizonte, que foi mais eficiente nas cobranças, venceu por 5 a 4 e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Michel Araújo e Diego Costa foram os vilões ao isolarem seus pênaltis.