O São Paulo sabe que terá uma pedreira no MorumBis pelas quartas de final do Campeonato Paulista e o técnico Thiago Carpini não quer saber de surpresas. Ciente da força do rival, o comandante tricolor optou por esconder a escalação para o jogo deste domingo e ensaiou cobranças de penalidades, caso o embate termine em igualdade.