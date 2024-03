O Santos conseguiu superar a marcação da Inter de Limeira e venceu a equipe do interior por 3 a 2, neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. O resultado deixa a equipe santista com 25 pontos, em primeiro no Grupo A. O time do interior é o segundo no Grupo C, com 17.