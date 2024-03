A semifinal do Campeonato Paulista entre Santos e Red Bull Bragantino pode não ser em Bragança Paulista, tampouco na Baixada Santista. O Santos, que tem o mando do jogo pelo melhor desempenho na primeira fase, quer levar a partida, prevista para 27 ou 28 de março, para a Neo Química Arena. A expectativa é aumentar o faturamento em um jogo decisivo. Nesta segunda-feira, funcionários do Santos estiveram no estádio na zona leste de São Paulo para uma visita técnica.