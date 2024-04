O Santos jogará a segunda divisão pela primeira vez em sua história, mas, a julgar pelo seu desempenho nos primeiros meses de 2024, não terá dificuldades para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Isso ficou ainda mais evidente pela atuação diante do Palmeiras, atual bicampeão brasileiro e paulista. Sob os olhares de Neymar, que entrou em campo na Vila Belmiro com a taça que será entregue ao campeão, o time de Fábio Carille dominou o primeiro clássico da final e largou em vantagem na decisão do Paulistão ao ganhar por 1 a 0.