A boa campanha do Santos no Campeonato Paulista, com vaga às quartas de final alcançada de maneira antecipada, não impediu a diretoria do clube de continuar buscando reforços para a disputa da Série B do Brasileiro. Nesta terça-feira, o clube oficializou o lateral-direito Rodrigo Ferreira, do Mirassol, chegando a 15 contratações em 2024.