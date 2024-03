Marcelo Teixeira, presidente do Santos, jamais escondeu sua vontade em mandar alguns jogos da Série B na capital. A promessa de campanha vai se realizar e a torcida poderá acompanhar jogos no Pacaembu. Nesta terça-feira, clube e o consórcio que administra o estádio assinaram a carta de intenções para a utilização do local.