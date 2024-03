Mohamed Salah estreou em 2024 com estilo no Liverpool. Recuperado de um problema muscular sentido no primeiro dia do ano quando defendia a seleção egípcia, o astro foi escalado desde o início diante do Sparta Praga e brilhou na humilhante goleada por 6 a 1 em Anfield, com um gol e três assistências, colocando o time inglês nas quartas de final da Liga Europa. Atalanta e Roma confirmam vaga e o Bayer Leverkusen evitou o vexame com dois gols nos acréscimos e virada sobre o Qarabag.