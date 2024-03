Dorival Júnior precisou fazer cinco trocas nos convocados da seleção brasileira para os amistosos contra a Inglaterra e a Espanha. A rival deste sábado, em Wembley, também por lesões, deve ter duas mudanças no ataque. Nesta quinta-feira, os ingleses anunciaram a liberação do ponta Bukayo Saka e ainda correm o risco de não ter o centroavante Harry Kane, com dores no tornozelo.