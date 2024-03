A Ferrari ocupou a tabela de tempos da Fórmula 1 pela primeira vez na temporada, nesta sexta-feira, no terceiro treino livre do GP do Bahrein. O espanhol Carlos Sainz Jr. foi o mais rápido da sessão que antecede o treino classificatório, sendo seguido pelo compatriota Fernando Alonso, da Aston Martin, e pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull.