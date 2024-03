O sérvio Novak Djokovic foi surpreendido na madrugada desta terça-feira, e acabou sendo eliminado da terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells. Tenista número 1 do mundo, ele era o favorito a vencer o torneio disputado nos Estados Unidos, mas sofreu uma derrota inesperada para Luca Nardi, italiano de 20 anos e apenas o 123º no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.